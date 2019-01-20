Bilgisayar yerine kargo kutusundan çakıl taşı çıktı

Alınan bilgiye göre Eskişehir’de ikamet eden Ahmet Ç. (54) isimli şahıs, bir internet sitesinde satışta olan değeri 10 bin TL olan bir bilgisayarı satın almak istedi. Bilgisayarın parası olan 10 bin TL’yi satıcının arkadaşı M.T.’nin hesabına aktaran Ahmet Ç. Bilgisayarının gelmesini beklerken bilgisayarın satıcısı M.M.K. (22) ürünü kargoya vermek üzere İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan bir kargo firmasının şubesine götürdü. Burada kargoyu teslim alan görevliler, kutunun içinden gelen seslerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Adliyeye sevk edildiler

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından açılan kargo kutusu içerisinden çakıl taşı çıkınca M.M.K. ve yanındaki M.T. (22) isimli kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duran ekipler M.T.’nin hesabına Türkiye’nin birçok ilinden değişik miktarlarda paralar yatırıldığını tespit etti. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan M.M.K. ve M.T. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN