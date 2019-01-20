BBP'nin duruşu çok net!

Geçtiğmiz günlerde AKP, bugün ise CHP BBP'yi 31 Mart yerel seçimlerinde destek için ayrı ayrı ziyaret etti. CHP'nin ziyaretine Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yöneticisi Selman Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisi CHP üyesi Ercan Umutlu, katıldı. BBP Kocaeli İl Başkanı Eyüp Arıcan ve yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette yerel seçim süreci masaya yatırıldı.

CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDAKİ TÜM PARTİLERE GİDECEĞİZ

Ziyarette konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz partinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, seçim sürecinde Cumhur ittifakı içerisinde bulunmayan tüm siyasi partileri ziyaret edeceklerini ve ilk ziyaretlerini BBP Kocaeli İl Teşkilatı’na yaptıklarını ifade etti. Sarıbay, “Mahalli seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP dışındaki tüm siyasi partilerden desteklerini istiyoruz. Halkımızın doğru kararı sandıkta vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR ÖZEL KALEM BÜTÇESİ KARAMÜRSELDEN FAZLA

CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise, belediye bütçelerinin halka hizmet yerine iktidar partisinin seçim çalışmalarında kullanıldığını söyledi. Akar, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son 12 yılda 18 milyarlık bir bütçesi var. Buna belediyenin yan kuruluşlarının bütçesi dahil değil. Bu bütçenin nereye harcandığını belli değil. 2010 yılında büyükşehir belediyesi özel kalemi 10 milyon para harcamışlar. 10 yılda 49 milyon harcamış. Bir büyükşehrin özel kalem bütçesi Karamürsel, Kandıra bütçesinin 2 katı olmuş” dedi.

VATANDAŞ BU GİDİŞATA DUR DİYECEK

Büyükşehirde ciddi harcamaların yapıldığına dikkat çeken Akar, “Bir büyükşehir özel kaleminde 1-1,5 milyonluk bir bütçe ayırabilir ama bu rakam bir anda 10 binlere çıkıyorsa bu göze batar, altında bir şey aranır, sorgulanır. İktidar vaat ettikleri projeleri hayata geçiremiyor, problemleri çözemiyorsa vatandaş da bu gidişatı değiştirir. Vatandaş bu gidişatı değiştirmelidir” açıklamasında bulundu.

BİZ KİMSENİN VAGONU OLMAYACAĞIZ

BBP İl başkanı Eyüp Arıcan, "Biz kimsenin vagonu olmayacağız secime tek gireceğiz seçimlere adaylarımız ile zillet ittifakı millet ittifakı hoş söylemler değildir eski dönemler siyaset seviyeli yapılırdı saygılı çerçevesi içinde yapılıyordu be işten çıkartmalar çoğaldı ekonomi dip yaptı ekonomide sınıfta kaldılar chp nin sağlam muhalefet yapması gerek muhalefet iktidardan daha fazla çalışması gerek dedi.

KENDİ ADAYIMIZLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ

BBP İzmit İlçe Başkanı Abdullah Karacan, "Biz her seçmenimizi kapımız acık öncelikle belediyeler kişi ve partilere özel yönetilen düşünceyi ortadan kaldıracagız kendi adaylarımızada bunu vurguluyoruz seçimde hiç bir partinin destekçiside olmayacagız kendi adaylarımızla hakkı gözeterek yolumuza devam ediyoruz izmit ilçe başkanı olarak ilçeme bağlı olan mobis ve hundai fabrikalarından çıkarılan emekçi kardeşlerimizle buluşup neden işlerine son verildigini dinleyip yanlarında oldugumuzu bilmelerini isteriz dedi.