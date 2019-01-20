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Gökçe: Şeffaf belediyecilik yapacağız

CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Derince’nin köklü ailelerinden Şimşek ailesiyle kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Gökçe, “Şeffaf belediyecilik yapacağız, kapımız olmayacak” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, bugün, eski CHP Derince İlçe Yöneticisi Mustafa Şimşek, CHP Meclis üyesi aday adayı Emre Şimşek ve ailesiyle Derince’de bulunan Çatı Restoran’da bir araya geldi. Ziyarette Gökçe’ye CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, ilçe yönetimi, CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Cengiz Çakar ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Şimşek ailesine seslenen Gökçe, Derince ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak projelerinden bahsetti. 30 yıldır Derince’de yaşadığını belirten Gökçe, “Kocaeli Barosu’nda 2 dönemlik başkanlık yapan biriyim. Derince’de hizmetlerin yüzde 90’ı eksik. Sağlık ocaklarından eğitim kurumlarına, esnaflara kadar birçok eksiklik var. Bu kötü hizmet kader değil” dedi.

Derince’de kent kimliği yok

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Derince halkının teveccühüyle CHP’nin bizi aday göstermesiyle yola çıktıklarını belirten Gökçe, “Gördüğüm tablo, beklediğim tablodan daha ağırdı. Biz her şeyden önce Derince’yi yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz. Şu anda yaşanabilir bir kent değil. Baktığımızda fiziki bir kent ortada yok. Anadolu’da nereye giderseniz gidin bir kent meydanı var. 150 bin nüfuslu bir kentte bir kent merkezi bile yok. Dolayısıyla biz kenti yeniden kuracağız. Daha sonra kente ruhu yeniden vereceğiz. Derince’de bir kent kimliği de yok. Bütün bunları yaparken sosyal belediyecilik çerçevesinde toplumun ruhuna dokunacağız. Biz önce insan diyeceğiz, içerisinde insan olmayan, insanı mutlu etmeyen hiçbir proje yapmayacağız” dedi.

Bir kesimin değil her kesimin başkanı olacağız

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Amaçlarının rant değil hizmet üretmek olduğunun altını çizen Gökçe, “Derince’nin bütçesini Derince’de yaşayan insanlara dağıtmak istiyoruz. Biz adil olacağız. Yönetirken ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız. Bize oy vermiş ya da vermemiş kimseye bakmayacağız. Bizim hiçbir zaman yandaşımız, müteahhidimiz olmayacak, adamımız olmayacak. Biz her kesimi kucaklayacağız, her kesimin başkanı olacağız. Bir diğer yandan şeffaf olacağız. Belediyemizin bütçesini herkesin görebileceği şekilde şeffaf bir biçimde yayınlanacak. Belediye meclis toplantılarının tamamı halka açık olacağı gibi yine internet sitemizde yayınlanacak” dedi.

Ben yaptım oldu anlayışı asla olmayacak

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Gökçe, “Belediyede kapımız olmayacak. Fiziki olarak kapıyı ortadan kaldıracağız. İsteyen herkes belediyeye geleceği gibi, gelmesine gerek bile kalmadan biz size geleceğiz. Normal yaşantımıza devam edeceğiz. Pazarımıza, marketimize gideceğiz, sizlerle karşılaşacağız. Sorunu yerinde, sizlerle çözeceğiz. Bir diğer yandan da birlikte yöneteceğiz diyoruz. Bir sokakla ilgili karar alırken o sokak esnafına danışacağız. Pazarcılarla ilgili karar alırken pazarcıların tamamına danışacağız. Çünkü sorunu yaşayan onlar, onlarla birlikte çözeceğiz. Ben yaptım olduanlayışı asla olmayacak” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile yapacağız

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Projelerinden bahseden Gökçe, “Bütün bu ilkeler çerçevesinde projeler üreteceğiz. Yapacağımız bütün projeler çocuklara yönelik projeler olacak. Biz eğitime, spora, kadına destek verecek, iş gücüne katılmalarını sağlayacağız. Bir yaşam merkezi açacağız. Yaşam merkezi üretim merkezi olacak. Satranç kursudan, saz kursuna kadar çeşitli faaliyetler olacak. Her aile de çocukları bu etkinliklere gönderecek. Çünkü biz sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde yapacağız bunu. Her mahallede taziye evleri, ihtiyacı olan mahallelere düğün salonları yapacağız” dedi.

Otopark ücretsiz olacak

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Derince’nin sorunlarına değinene Gökçe, “60 Evler dediğimiz Derince Sahili’ni Kocaeli’nin çekim merkezi haline getireceğiz. Tarıma ve hayvancılığa destek vereceğiz. Ürettiğimiz sütlerin tamamını ‘Halk Süt’ adı altında Derince’de satışa sunacağız. Organik tarıma destek vereceğiz. Köylerimizi turizme açacağız. Yapacağımız bütün projeler, istihdama, eğitime, spora, kadınlara yönelik olacağız. Sokaklardaki hayvanları toplayıp hayvan barınağı yapacağız. Herkes ‘İyi ki Derinceliyim’ diyecek. Tüm bunları 5 yıl içerisinde yapacağımızın sözünü veriyorum. Derince’nin otopark sorununu çözeceğiz. ‘Parkotomat’ adı altında soygun yapılıyor. Biz gelince bu soygun kalmayacak. Otoparkı ücretsiz yapacağız. Derince içinde ring servisleri ücretsiz olacak” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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