İzmit'te önceki gün bir okul çevresinde dolaşan kişiden şüphelenen okul polisi, şahsı durdurdu. Y.E.'nin üzerinde yapılan aramada 70 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Zehir taciri okul polisinin dikkatinden kaçamadı
İzmit'te, okul çevresinde üzerinde uyuşturucu madde ile dolaşan kişi okul polislerince yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz