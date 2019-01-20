Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!

AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ile birlikte eğitime başladığı 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katılmıştı. Okulun giriş bölümünü sahne olarak kullanan Gönül, ilkokul öğrencilerine ve velilere seçim propagandası yapmıştı.

OKULDAN MEZUN OLAN İLK KADIN MİLLETVEKİLİ

Aynı gün en büyük rakibi olan CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in de eşi Murat Hürriyet ile birlikte oğlu Aras’ın okulunda olduğu, velilerin arasında durduğu ve tek bir konuşma yapmadığı öğrenildi. Karne töreninde Gönül, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan mezun olduğunu ve Kocaeli’de seçilen ilk milletvekili olduğu belirtti.

“İKİNCİ KADIN BAŞKAN OLACAĞIM”

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı olduğunu ifade eden başkan adayı Gönül, Leyla Atakan’dan sonra kentin ikinci kadın belediye başkanı olacağını söylemesi dikkat çekti. Törenle ilgili ise AKP İzmit İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından “#İzmitİçinGönülBirliği” hashtagi ile paylaşım yapıldı.

ZİYARETTE ŞOK SÖZLER!

Karne töreninde siyaset yapan Gönül’e ilk tepki Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) geldi. BBP’yi ziyareti sırasında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşan AKP’li Sibel Gönül’ün, okulda siyaset yapması konusu ile ilgili olarak “Yanlış yaptığımı düşünmüyorum” demesi ise şaşkınlık yarattı. AKP’ye gönül kırgınlıkları olduğunu dile getiren BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan, “Siz devletimizin seçim için ayırdığı bütçe ile okullara gidip siyaset yaptınız. Bunun yerine ayakkabısı olmayan, çantası olmayan çocukları görseydiniz” dedi.

“YANLIŞ YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM”

Arıcan’ın bu sitemine karşılık AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül kendisini, “Ben mezun olduğum okula gittim, basından haberim yoktu. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum” diyerek savundu. Buna karşılık BBP İzmit İlçe Başkanı Abdullah Karacan ise, “Bizim seçime girmemiz sizi sıkıntıya düşürebilir. İzmit Belediyesi beni ticaretimde zora soktu. Belediyeyi yönetimsel ve ekonomik olarak bataklığa ittiler, şimdi çık işin içinden diyerek size devretmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

"GÖNÜL, ORTAMI GERMEK İSTİYOR"

BBP’nin ardından AKP’li Sibel Gönül’e bir tepki de CHP’den geldi. Gönül’ün okulda siyaset yapması ile ilgili olarak açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Sibel hanım ile ilgili hiçbir polemiğe girmeyeceğiz. Kendisi seçim sürecini germek istiyor. Bizler camilere, kışlalara, okullara siyaset sokmayalım derken onlar, biz sokarız deyip okullarda siyaset yapıyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum” dedi.

“BİLEREK YAPIYOR”

Gönül’e yönelik çok sert ifadeler kullanan CHP’li Sarıbay, “Sibel hanım oraya tebriğe gidebilir, veliler ile görüşmeye gidebilir, ama okula seçim propagandası yapmak için bir okula gidemez, bunu bilerek yapıyor. Aynı şeyi Vanlılar Derneği’nin programında da yaptı. Bu şekilde ortamı germesi doğru değil” dedi.

İYİ PARTİLİ YILDIZ DA GÖNÜL'Ü HEDEF SEÇTİ

Gönül’ün ortaokul öğrencilerine yaptığı siyasi konuşmaya tepki gösteren bir isim de İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız oldu. Gönül’ün yaptığının doğru bir şey olmadığını savunan Yıldız, “Bunun savunulabilecek bir tarafı yok. Camide, okulda, kışlada siyaset yapmak yakışık alır bir şey değil. Ben meseleye art niyetle bakmadan, usul hatası olduğunu ve heyecanına yenildiğini düşünmek istiyorum. Okulda, camilerde ve kışlalarda siyaset olmamalı. Bu eğer doğruysa gerçekten akıl alır bir şey değil” açıklamasında bulundu. Selin BECER