“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”

Kocaeli Manav Dernekleri Dayanışma Platformu, AKP’nin Derince Belediye Başkan adayı olan eski milletvekili Zeki Aygün’ün, Nisan 2016’da Kocaeli’de yaşayan Manavlar’ın kültürünü yaşatmak adına yapılan çalıştayda kendilerini rencide eden konuşmayı unutmadı ve yerel seçim sürecinde yeniden gündeme getirdi. Milletvekiliyken yaptığı konuşmada Zeki Aygün, Manavları mikro milliyetçilik yapmakla suçlamış ve PKK gibi bölücü örgütlenmenin temelini atmakla itham etmişti.
MANAVLARI ‘PKK’YA BENZETMİŞTİ
Buna göre platforma bağlı derneklerin yöneticileri, başkan adayı Zeki Aygün’e karşı olduklarını ve 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini kesinlikle desteklemeyeceklerini dile getirdi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Manav Dernekleri Dayanışma Platformu Sözcüsü Engin Tümer, “Zeki Aygün, 2016 yılı nisan ayında kentlilik bilinci adı altında yapılan ve Kocaeli’de yaşayan Manavların kültürünü yaşatmak adına düzenlenen çalıştayda “Mikro milliyetçilik yapıyorsunuz ve bu yaptığınız PKK gibi bölücü örgütlenmenin temelini atıyor” diyerek adeta bizleri bölücü bir millet yapmaya çalışan kişidir” dedi.
"SANDIKTA YOK SAYACAĞIZ"
Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü: “O dönemin milletvekili olan Aygün, siz bu kentin evlatlarısınız diyeceğine, yapmış olduğu bu telafisi olmayan yanlış konuşmayla hafızalarımızda kötü bir anı olarak yerini almıştır. Mevlana’nın da dediği gibi; ‘Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder’ sözüyle biz ne o kara günü unuttuk ne de Zeki Aygün’ü. Bizi yok sayanları biz de sandıkta yok sayacağız"
“31 MART’TA CEVAP HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”
“Bizleri bölücü millet gibi görmesi tarafımızca kabul edilir bir durum değildir. 2 yıl sonra bizden özür dilese de tavrımız değişmez. Siyasetçi, siyaset yaparken dikkatli olmalı. Biz hep beraber bir ve bütün olmaya özen gösterdik. Manavlar devletine, milletine, bayrağına, örf ve adetlerine sadıktır. Manavların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Derince’de yerel yönetime bu düşünceye sahip birinin aday olması demek; bizlere o konuşmasının cevap hakkının doğduğu gün demektir.” Selin BECER
PLATFORMA BAĞLI DERNEKLER
Ahmet Hacılar Köyü Derneği
Çoban Köyü Derneği
Gebze Kandıralılar Derneği
Genç Kandıralılar Derneği
Gonca Aydın Köyü Derneği
Bekirpaşa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Kaynarca Köyü Derneği
Kırkarmut Köyü Derneği
Şahinler Köyü Derneği
Kocaeli Taşköprülüler Derneği
Tavşantepe Dayanışma Derneği
Deli Veli Köyü Derneği
Gökçeören Köyü Derneği
Güvercinlik Köyü Derneği
Kayıplar Köyü Derneği
Kocakaymaz Köyü Derneği
Terziler Köyü Derneği
Ulupınar Köyü Derneği
Yassı Bağ Köyü Derneği
Tekzen Köyü Derneği
Çakmaklar Köyü Derneği
Safalı Köyü Derneği
Bağlıca Köyü Derneği
Tepebaşı Köyü derneği
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz