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“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”

AKP’nin Derince adayı Zeki Aygün’ün 2016 yılında yaptığı bir konuşmada manavları PKK’ya benzetmesi ve mikro milliyetçilik yapmakla suçlaması, 31 Mart sürecinde yeniden önüne geldi. Manavlar, “Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” dedi.

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Kocaeli Manav Dernekleri Dayanışma Platformu, AKP’nin Derince Belediye Başkan adayı olan eski milletvekili Zeki Aygün’ün, Nisan 2016’da Kocaeli’de yaşayan Manavlar’ın kültürünü yaşatmak adına yapılan çalıştayda kendilerini rencide eden konuşmayı unutmadı ve yerel seçim sürecinde yeniden gündeme getirdi. Milletvekiliyken yaptığı konuşmada Zeki Aygün, Manavları mikro milliyetçilik yapmakla suçlamış ve PKK gibi bölücü örgütlenmenin temelini atmakla itham etmişti. 

MANAVLARI ‘PKK’YA BENZETMİŞTİ

Buna göre platforma bağlı derneklerin yöneticileri, başkan adayı Zeki Aygün’e karşı olduklarını ve 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini kesinlikle desteklemeyeceklerini dile getirdi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Manav Dernekleri Dayanışma Platformu Sözcüsü Engin Tümer, “Zeki Aygün, 2016 yılı nisan ayında kentlilik bilinci adı altında yapılan ve Kocaeli’de yaşayan Manavların kültürünü yaşatmak adına düzenlenen çalıştayda “Mikro milliyetçilik yapıyorsunuz ve bu yaptığınız PKK gibi bölücü örgütlenmenin temelini atıyor” diyerek adeta bizleri bölücü bir millet yapmaya çalışan kişidir” dedi. 

"SANDIKTA YOK SAYACAĞIZ"

Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü: “O dönemin milletvekili olan Aygün, siz bu kentin evlatlarısınız diyeceğine, yapmış olduğu bu telafisi olmayan yanlış konuşmayla hafızalarımızda kötü bir anı olarak yerini almıştır. Mevlana’nın da dediği gibi; ‘Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder’ sözüyle biz ne o kara günü unuttuk ne de Zeki Aygün’ü. Bizi yok sayanları biz de sandıkta yok sayacağız"

“31 MART’TA CEVAP HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

“Bizleri bölücü millet gibi görmesi tarafımızca kabul edilir bir durum değildir. 2 yıl sonra bizden özür dilese de tavrımız değişmez. Siyasetçi, siyaset yaparken dikkatli olmalı. Biz hep beraber bir ve bütün olmaya özen gösterdik. Manavlar devletine, milletine, bayrağına, örf ve adetlerine sadıktır. Manavların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Derince’de yerel yönetime bu düşünceye sahip birinin aday olması demek; bizlere o konuşmasının cevap hakkının doğduğu gün demektir.” Selin BECER

PLATFORMA BAĞLI DERNEKLER

Ahmet Hacılar Köyü Derneği

Çoban Köyü Derneği

Gebze Kandıralılar Derneği

Genç Kandıralılar Derneği

Gonca Aydın Köyü Derneği

Bekirpaşa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Kaynarca Köyü Derneği

Kırkarmut Köyü Derneği

Şahinler Köyü Derneği

Kocaeli Taşköprülüler Derneği

Tavşantepe Dayanışma Derneği

Deli Veli Köyü Derneği

Gökçeören Köyü Derneği

Güvercinlik Köyü Derneği

Kayıplar Köyü Derneği

Kocakaymaz Köyü Derneği

Terziler Köyü Derneği

Ulupınar Köyü Derneği

Yassı Bağ Köyü Derneği

Tekzen Köyü Derneği

Çakmaklar Köyü Derneği

Safalı Köyü Derneği

Bağlıca Köyü Derneği

Tepebaşı Köyü derneği

Bugün 17:20 TSİ - Siyaset

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