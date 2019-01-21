İnternetten sipariş verenlere taş gönderen şahıslar serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan bir kargo dağıtım şirketinin şubesine gelen M.M.K. (22) ve M.T. (22) isimli 2 şahıs, içerisinde dizüstü bilgisayar olduğunu belirttikleri kutuyu Eskişehir’e göndermek istediklerini söyledi. Kargoyu alan kargo dağıtım şirketi çalışanı, kutunun içerisinden cam seslerinin geldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen çalışan durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince açılan kutuda dizüstü bilgisayarı yerine, çakıl taşları ve kırık porselen parçaları çıkınca şahıslar gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan incelemelerde bir alışveriş sitesinde açtıkları hesaptan Eskişehir’de yaşayan A.Ç. (54) isimli bir vatandaşa 10 bin TL değerinde bir dizüstü bilgisayar sattıkları tespit edildi. Şahısların 10 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı hemen göndereceklerini vaat ederek A.Ç.’den parayı banka hesaplarına yatırttıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.M.K. ve M.T. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
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Yorumlar
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Kandıralı - Adalet böyle olmalı.Hemen kararını verivermeli.Geciken adalet adalet değildir. Feto san sabıkalı Baydok sahibi 3,5 kg altını yurtdışına çıkarırken yakalandı salıverildi.Bank Asyaya para yatıranlar Feto nun ayak seslerinin geldiğini haber yapanlar bir türlü aklanamadı.
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