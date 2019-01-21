Vekil Yaman, akrabalarını topladı

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, önceki gün Dilovası'nda bulunan ailesi ve akrabalarını bir araya getirdi. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Polat ve Meclis üyesi Enver Aydemir ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı toplantı Orhangazi Mahallesi Selahattin Eyyübi Semt konağında gerçekleşti. Yemek ikramının ardından arabalarına seslenen vekil Yaman, "Önümüzde ülkemiz ve ilçemiz için oldukça önemli bir 31 Mart yerel seçimleri yaklaşmakta. Bu seçimlerde ilçemizden genç, pırıl pırıl, dinamik, yardımsever bir arkadaşımız olan Hamza Şayir arkadaşımız Genel Merkezimiz tarafından aday gösterilmiştir.

HAMZA ŞAYİR'E DESTEK VERMENİZİ İSTİYORUM

Ben yaptığım her icraatta ve her adımda sizin hakkınız ve hukukunuz için adım atıyorum. Allah'a şükür ki bu güne kadar hiçbir olumsuzluğun içinde de olmadım. Sizin amcanızın oğlu olarak hiç bir olumsuzluğun içinde de olmayacağım. Ben Kocaeli'nin milletvekili olmasının yanı sıra batıyakasının ve Dilovası'nın tek milletvekiliyim. Onun için yaklaşan yerel seçimlerinde amcaoğullarımın desteğine ihtiyacım var. Amcamın oğullarının bu seçimde yanımda olmasını ve AKP'nin adayı Hamza Şayir'e destek vermenizi istiyorum.

ŞAYİR'E HER KONUDA DESTEK VERECEĞİM

Her seçimde üzerine düşeni yaptınız, yapacağınıza da inanıyorum. İnanıyorum ki bu seçimde benim yüzümü kara çıkartmayacaklar. Adayımız Hamza Şayir'e her konuda destek vereceğim. Onunla Ankara'da güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Dilovası'nın sıkıntı ve sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözeceğiz Dilovası'nın en büyük sorunu 2B yasası çıkarttık. Orman kanununu çıkarttık. Dilovası'nın yüzde 35'i orman kanunu içersindeydi. Şimdi onlar tapularına kavuşacaklar. İmar barışı ile vatandaşlar hem kesilen cezalardan ve yıkımlardan kurtuldu. Yapı belgesi alanlar şimdi evlerinde huzur içersinde oturacaklar.

2019- 2024'TE DİLOVASI ŞAHLANACAK

2019-2024yılları Dilovası'nın şahlanış yılları olacak. Göreceksiniz çok güzel haberlerimiz olacak. Biz yapamayacağımız sözleri vermedik. Kimse Dilovası Devlet Hastanesi'nin yapılacağına inanmıyordu. Ama biz yaptık. 2019 Yılında Dilovası'nın resmini çekin bir de 2024 yılında resmini çekin ve Dilovası'nın geldiği noktayı hep birlikte göreceğiz.

GÜZEL PROJELERİMİZ VAR

Dilovası insalarının daha güzel bir ilçede yaşayacağı bir ilçe haline getireceğiz. Belediye Başkanımız ile birlikte kol kola gireceğiz ve güzel projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde çok güzel projeler olacak.