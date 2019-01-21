Efe Tur, boyama kitabı dağıtıyor

Efe Tur otogar yazıhanelerinde ve bilet satış ofislerinde boyama kitabı dağıtıyor. Hediyelerini alan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Efe Tur’un yetkilileri, "Büyük bir umutla başlanan 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin yarı yılını bitirmiş olan sevgili öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerinin tatillerini kutlar, Efe-Tur ailesi olarak heyecanlarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.