Efe Tur otogar yazıhanelerinde ve bilet satış ofislerinde boyama kitabı dağıtıyor. Hediyelerini alan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Efe Tur’un yetkilileri, "Büyük bir umutla başlanan 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin yarı yılını bitirmiş olan sevgili öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerinin tatillerini kutlar, Efe-Tur ailesi olarak heyecanlarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Bugün 09:50 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 09:53 TSİ
Efe Tur, boyama kitabı dağıtıyor
Efe Tur otogar yazıhanelerinde ve bilet satış ofislerinde boyama kitabı dağıtıyor. Hediyelerini alan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz