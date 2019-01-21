Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:56 TSİ- Eğitim G: Bugün 09:57 TSİ

Kültür ve Turizm’de yangın önleme semineri

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline, “Yangın Önleme ve Farkındalık” konulu uygulamalı eğitim semineri verildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenlerinden Tolga Akçil tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline “Yangın Önleme ve Farkındalık” konulu seminer verildi. Sabancı Kültür Merkezi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminere kurum çalışanları katıldı. Eğitmen Tolga Akçil’ın anlattığı adeta hayat kurtaran bilgiler personel tarafından da dikkatle dinlendi.

TATBİKAT YAPILDI

Eğitimde; temel yanma ve yangın bilgisi. Olası yangın durumlarına karşı kişilerin alması gereken tedbirler. Yangın durumunda uygulanacak söndürme metotları ve tahliye yöntemleri anlatıldı. Seminerin sonunda ise söndürme cihazlarının özellikleri ve kullanımı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Son olarak kurum önünde yapılan tatbikatta ise çalışanlar yangın söndürme cihazlarını kullanarak alevlere müdahale etti.

Bugün 09:56 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Artık ulaşım kartı, anahtar, metal para serbest... mask
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Artık ulaşım kartı, anahtar, metal para serbest...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi mask
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi
Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı" mask
Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı"
Bu sınavı kaçırmayın! mask
Bu sınavı kaçırmayın!
Sınav Koleji, Kocaeli'de açılıyor mask
Sınav Koleji, Kocaeli'de açılıyor
Kültür ve Turizm’de yangın önleme semineri mask
Kültür ve Turizm’de yangın önleme semineri
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü mask
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!

GALERİ

Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL