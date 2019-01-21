Kültür ve Turizm’de yangın önleme semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenlerinden Tolga Akçil tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline “Yangın Önleme ve Farkındalık” konulu seminer verildi. Sabancı Kültür Merkezi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminere kurum çalışanları katıldı. Eğitmen Tolga Akçil’ın anlattığı adeta hayat kurtaran bilgiler personel tarafından da dikkatle dinlendi.

TATBİKAT YAPILDI

Eğitimde; temel yanma ve yangın bilgisi. Olası yangın durumlarına karşı kişilerin alması gereken tedbirler. Yangın durumunda uygulanacak söndürme metotları ve tahliye yöntemleri anlatıldı. Seminerin sonunda ise söndürme cihazlarının özellikleri ve kullanımı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Son olarak kurum önünde yapılan tatbikatta ise çalışanlar yangın söndürme cihazlarını kullanarak alevlere müdahale etti.