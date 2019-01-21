Hürriyet Türk Kamu Sen’i ziyaret etti

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet beraberindeki CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe Yöneticisi Dalistan Filiz, SKM Yöneticileri Ömer Akın ve Hasan Çelik; Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Ali Karadaşlı, Türk Emekli Sen Başkanı Alp Timincioglu, Türk Sağlık-Sen Başkan yardımcıları Şengül Çakmak, Sema Gümüş, Umut Gürol, Türk Haber-Sen İl Temsilcisi Yasin Pazar, Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Turgut Dursun'u ziyaret etti.

KİMSENİN PARTİSİNE BAKMADAN HİZMET EDECEĞİZ

Ziyarette konuşan CHP İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet kent yönetiminin tek elden değil, o kente dair dinamiklerle olacağının altını çizerek, “Bu bağlamda sendikalarımız, odalarımız, derneklerimiz çok önemli bir yere sahip. İzmit’te kimseyi yok saymadan, herkesin görüşüne saygı duyarak, bir arada yaşama kültürünü benimsemek çok önemli. Sendikalarımızı hak arama, emeğin değerini bilme açısından çok değerli görüyorum. Emeğin, emekçinin ve alın terinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu kentte kimin emeği, alın teri varsa Allah razı olsun. Emeğin siyaseti olmayacağı gibi, hizmetin de siyaseti olmaz. Kimseyi kutuplaştırmadan hizmet etmek en büyük gayemiz. Şimdiye kadar vatandaşlarımızın ne sıkıntısı olduysa partisine bakmadan yardım etmeye gayret ettik. Bundan sonra da elimizden geldiğinde kimin sıkıntısı varsa koşmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Türk Kamu Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker de gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet’in kenti birlikte yönetme düşüncelerini benimsediklerini söyledi.