TÜBİTAK, Kocaeli’de personel alacak

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere işyeri hekimi alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda hekimin Gebze'de görev yapacağı belirtildi.
BAŞVURULAR BU ADRESTEN
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi “https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr” adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr, Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
GEREKLİ BELGELER
ÇSGB onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi”ne sahip olmak.
Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak
En az 5 yıl hekim ve 2 yıl işyeri hekimi olarak çalışmış olmak. (İSG Katip sözleşmesi istenecek)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz