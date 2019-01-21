TÜBİTAK, Kocaeli’de personel alacak

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere işyeri hekimi alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda hekimin Gebze'de görev yapacağı belirtildi.

BAŞVURULAR BU ADRESTEN

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi “https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr” adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr, Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

GEREKLİ BELGELER

ÇSGB onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi”ne sahip olmak.

Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak

En az 5 yıl hekim ve 2 yıl işyeri hekimi olarak çalışmış olmak. (İSG Katip sözleşmesi istenecek)