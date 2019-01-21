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İZOCAM'da grev 4. gününde!

Kristal-İş ile İzocam işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanmasıyla Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus’ta bulunan fabrikalarda başlayan grev bugün 4. gününe girdi.

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Kristal-İş Sendikası, İzocam’ın Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus’taki tesislerinde 2014 yılında örgütlenerek işçiler arasında çoğunluğu sağladı. Ancak şirket yönetimi, sendikanın işçiler içindeki çoğunluğuna itiraz etti. İtiraza rağmen sendikanın yetkisi 4 yıl sonra kesinleşirken, örgütlenme sürecinde de 4 işçi işten çıkarıldı. İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işten çıkarılanların geri alınması ve zam talebi ile yaptıkları grev bugün dördüncü gününe girdi.

ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZ KÖTÜ

Kristal-İş Sendikası'nın işçi temsilcisi Çağrı Büyük, sendikal çoğunluğun kendilerinde olmasına rağmen, işverenin hukuksuz biçimde duruma itiraz ettiğine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Burası basit bir şirket olmamasına rağmen çalışma şartlarımız iyi değil. Ağır iş koluna giren bir firma burası. Kulaklarımızda yıpranmalar oluyor, çünkü ciddi ses var,135 desibele kadar. Sıcak var, radrasyon var. Radyoaktif maddeler var. Çalıştığımız fabrikada emeğimizin karşılığını almamız lazım ki gönül rahatlığıyla çalışalım. Gebze’deki tesiste 70 kadrolu personel, 60 tane de müteahhit personeli var. Bundan fazlası da Tarsus’ta var. Orada mağdur olan 155 kadrolu personelimiz var. STK’lar bizimle dayanışma içinde. Onlardan gelen ilgi güzel. Dilovası halkı da güzel tepkiler veriyor. Buradan arabasıyla geçerken korna çalanlar durup selam verenler oluyor. Kazanım elde edene kadar direnişe devam edeceğiz"

MÜCADELEYE DEVAM

İşverenin geri adım atmasını beklediklerini ifade eden Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örgütlenme aşamasında 4 arkadaşımız işten çıkarıldı. İşten çıkarılan arkadaşlarla ilgili taleplerimiz var. Sadece özlük haklarımız ücretlerimiz değil, arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar grev hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Şu an sadece fırının sönmemesi için İş-Kur’un belirlediği arkadaşlar içeride çalışıyor, ancak üretim yok. Kristal-iş sendikası üzerinden patronla görüşmeler devam ediyor. Patronun geri adım atmasını bekliyoruz. Biz üreteniz, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz." Kaynak: BirGün

Bugün 10:21 TSİ - Ekonomi

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