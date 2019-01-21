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Ekşi Sözlük yazarına Kocaeli'de soruşturma açıldı

Ekşi Sözlük yazarına Karamürsel Savcılığı tarafından ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama’ davası açıldı.

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Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ekşi Sözlük internet sitesinde Aleviler ve Osmanlı başlığı altında yapılan yorumlara tepki gösteren bir kişiye, ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağıladığı' gerekçesiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. İddianameye göre, Volkan Y., Ekşi Sözlük'te "Alevilerin sürekli Osmanlı'ya saldırması" konu başlığı altında yazılanlara tepki amacıyla, "İte bak hele. Naifce ecdadıma sövmeyinmiş. Ahaha ezik it" yazdı.

İFADE VERDİ

Bunun üzerine Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Y. hakkında resen soruşturma başlattı ve 'halkı aşağılama' suçundan cezalandırma talebiyle dava açıldı. İddianamade, Volkan Y.'nin bu paylaşımı ile 'Osmanlı soyundan gelenleri kast ettiği', böylece atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphenin bulunduğu ifade edildi. Volkan Y., Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi.

"ÇOK DİZİ İZLEMİŞ"

Y'nin avukatı Efkan Bolaç, "Osmanlı dönemi çoktan bitmiş, Cumhuriyet dönemindeyiz. Cumhuriyet savcısı herhalde Diriliş dizisini çok seyretmiştir" dedi.

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