Abdülhamid'in Tahsin Paşası Edebiyat Buluşmaları'na geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi işbirliği ile düzenlenen ‘Edebiyat Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşası Bahadır Yenişehirlioğlu olacak. "Edebiyat, İnsan ve Tarih" adlı söyleşisini gerçekleştirecek olan Yenişehirlioğlu, 25 Ocak Cuma günü saat 19.00’da KBB Halk Kütüphanesi’nde Kocaelili sanatseverlerle buluşacak.

SOHBET ORTAMINDA GERÇEKLEŞEN SÖYLEŞİLER

Kasım ayından bu yana her ay bir yazarın katıldığı Edebiyat Buluşmaları’nda, edebiyata meraklı Kocaeliler ünlü yazarların edebiyat ve sanata ilişkin bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyor. Sohbet ortamında gerçekleştirilen söyleşilerin sonunda ise ünlü yazarlar kitaplarını imzalıyor. Bu ay Edebiyat Buluşmaları’na konuk olarak katılacak olan Bahadır Yenişehirlioğlu, roman yazarlığı dışında oyunculuğu ile de tanınıyor.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962 yılında Manisa / Akhisar’da dünyaya geldi. 1979 yılında Akhisar Lisesi’ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Akhisar’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Romancılığıyla da tanınan Yenişehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışı konferanslarının yanında Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu; Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.