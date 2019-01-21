AKP İzmit Nihat Ergün’ü ziyaret etti

İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Ekonomik İşler Başkanı Turgay Aydıner ve ilçe yöneticilerinden Mazharettin Yıldız, AKP’nin kurucu il başkanı ve eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile bir araya geldi. Akşam saatlerinde İzmit sahildeki Beyaz Yalı Kafe’de gerçekleşen buluşma, AKP İzmit İlçe Teşkilatının sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

YOL HARİTASI

"Kurucu İl Başkanımız, geçmiş dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Yerel Seçimler üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz özel bir görüşmemiz oldu.Partimizin kuruluş yıllarındaki enerjisini, heyecanını dava bilincini soluduğumuz buluşma bizlerin yol haritası için de belirleyici bir etken oldu.

USULLER HAKKINDA

İzmit’te netice alacağımız usuller hakkında görüşlerini aldığımız başkanımıza bu birlikteliğimiz için teşekkür ediyoruz. Partimizin özellikle kurucu iradesini önemsiyoruz, bu istişareleri önümüzdeki süreçte de devam ettirip, inşaallah alacağımız seçim zaferini geçmiş dönem ve aktif tüm teşkilat mensuplarımızla beraberce inşaa edeceğiz."