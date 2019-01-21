Kocaeli'de kaç Suriyeli oy kullanabilecek?

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 31 Mart 2019 seçimlerinde ilimizde oy kullanabilecek Suriyeli sayısını açıkladı. Aksoy, 53 bin 444 Suriyelinin yaşadığı Kocaeli'de 753 Suriyelinin vatandaşlık aldığı açıkladı. Bilindiği üzere kentimizde 1 milyon 344 bin 565 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.