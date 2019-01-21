Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 31 Mart 2019 seçimlerinde ilimizde oy kullanabilecek Suriyeli sayısını açıkladı. Aksoy, 53 bin 444 Suriyelinin yaşadığı Kocaeli'de 753 Suriyelinin vatandaşlık aldığı açıkladı. Bilindiği üzere kentimizde 1 milyon 344 bin 565 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.
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Kocaeli'de kaç Suriyeli oy kullanabilecek?
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 31 Mart 2019 seçimlerinde ilimizde oy kullanabilecek Suriyeli sayısını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz