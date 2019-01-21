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Enerji verimliliğinde hedef 1 milyon öğrenci

Panasonic Eco Solutions Türkiye, enerji verimliliği konusundaki en duyarlı kuruluşlar arasında yer alıyor. Güçlü kuruluş, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesi kapsamında oluşturulan VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu ekibi ile ilkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak üzere ücretsiz oyunlar sergiliyor.

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Her geçen gün tükenen doğal kaynaklar ve kirlenen çevre, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehlikeye atıyor. Enerji için ödenen bedeller ise sürekli olarak artıyor. Bu bağlamda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın enerji kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki örnek projeleri ile tanınan Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin oluşturduğu VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu, teması enerji verimliliği olan ‘Aydınlık Bir Gelecek’ isimli oyununu sergileyerek çocukları bu konuda bilinçlendiriyor. Panasonic Eco Solutions Türkiye, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesinde yaklaşık 7 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaşarak bir rekora imza attı. Büyük hedef ise 1 milyon öğrenciye ulaşmak.

“Doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularında daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeliyiz…”

Enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan Kurumsal Marka Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Aysel Özaltınok “İçinde bulunduğumuz dönemde, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Hepinizin bildiği gibi doğal kaynaklarımız tükeniyor, küresel ısınma giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor, çevre kirleniyor. Ülke olarak enerjinin büyük bir bölümünü ithal ettiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Ve tüm bu nedenlerle toplumun tüm kesimleri olarak enerji verimliliği ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularında daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeliyiz.” şeklindeki sözleri ile projeye verdikleri önemi ifade ediyor.

Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat…

Panasonic Eco Solutions Türkiye bu proje kapsamında ayrıca, öğretmenlerin de projeye katılım ve desteğini sağlamak amacıyla ‘Okul Enerji Yöneticisi’ eğitimi gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği konusundaki sorumluluğun, kalıcı bir bilinç haline gelmesi için her yıl okullarda uygulanan proje, önümüzdeki süreçte de İstanbul’daki ilk ve ortaokulların enerji tüketiminde anlamlı bir azalma sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Okullarda gerçekleştirilen proje uygulamalarının pekişmesi için farkındalık afişleri ve tüm elektrik anahtarlarına ‘Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat’ uyarı yazısı asılıyor. Öğrencilerin projeye etkin katılımlarını sağlamak amacı ile oluşturulan Enerji Verimliliği Kulüpleri’nde görev alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte enerji verimliliği konularında birçok çalışma yapıyor. Her öğretim yılı sonunda ise projeye katılan okullar arasında düzenlenen yarışma ile projedeki örnek okullar ödüllendirilirken, diğer okulların da özendirilmesi sağlanıyor.

Bugün 11:59 TSİ - Ekonomi

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