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Başkan Karaosmanoğlu ve Vali Aksoy kılıç kuşandı, kuşak bağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Kocaeli Gebze Sığırlık Merası Tarih Yörük Obası Kaybolan Değerimiz Yörük Toyu” programına katıldı. 6 yıl Kocaeli Valiliği yapan Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca’nın da hazır bulunduğu programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu ve Vali Aksoy'a kılıç hediye edildi, kuşak bağlandı.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM OLDU

Gebze Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Türkiye Yörük Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Oğuz Türk Konfederasyonu Başkanı Mehmet Özer, Gebze Yörük ve Türk Derneği Başkanı Cemil Karateke ve çok sayıda davetli katıldı. Oğuz Türk Konfederasyonu Başkanı Mehmet Özer’in açılış konuşmasının ardından önde gelen Yörüklere, kuşak ve kılıç takdimi gerçekleştirildi.

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“DÜNYAYA MEDENİYET TİMSALİ OLMUŞTUR”

Binlerce yıllık kültür ve medeniyetin temsilcisi olan Yörüklerimiz, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar olan geniş coğrafyada şanla ve şerefle aziz milletimizi temsil etmişler diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Osmanlı Devleti’yle birlikte Söğüt’ten yanan o büyük adalet aşkı, dünyaya medeniyet timsali olmuştur. Bir ulu çınarın başlangıç nüvesi olan Süleyman Şah’ı, Ertuğrul Gazi’yi, Şeyh Edebâli’yi, Osman Gazi ve diğer gazileri, alperenleri bugün de saygıyla ve hürmetle anıyorum. Kaybolan Değerimiz Yörük Toyu’nuz bu bakımdan tarihimizin yâd edilmesi, gençlerimize hatırlatılması ve anlatılması açısından çok önemli bir organizasyondur” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’MİZE BOLLUK BEREKET GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

Yörük obaları, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ve dostluğun, bolluk ve bereketin, vatan ve millet için çarpan yüreklerin diyarıdır diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Yörük; özüyle, sözüyle, duasıyla, oturup kalkmasıyla, giyimi kuşamıyla, üzerinde gökkuşağının renklerini taşıyan poşusuyla, insanı insan yapan bütün değerleri içinde barındıran; örnek insandır, en samimi dosttur. Yörük sevgidir, mertliktir, yiğitliktir. Yörük, cephede en önden giden, gönül dünyasına önem veren, milleti, memleketi için çalışan, didinen kişidir. Gebze Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce düzenlenen bu güzel etkinliklerin Yörük kardeşlerimize, obamıza, yaylamıza ve Kocaeli’mize bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, programa katılanlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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Yorumlar

(1)
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Nezih - seçim önceleri türkleşiyorlar

Yanıtla . 0Beğen 21 Ocak 14:53

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