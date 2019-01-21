Erkan Gültepe için tarihi gün!

Geçtiğimiz hafta U-19 takımından iki futbolcu Melih Süleyman ve Erkan Gültepe profesyonel yapılmıştı. Bu iki futbolcudan Erkan, Fatsa maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Antalya kampında iyi bir görüntü çizen Erkan, Kozan ile oynanan hazırlık maçında da sınıfı geçmişti.

82’DE HAMZA’NIN YERİNE GİRDİ

Galip Gündoğdu’nun güvenini kazanan 2000 doğumlu futbolcu normal sürenin bitimine 8 dakika kala Kaptan Hamza’nın yerine oyuna girdi. Kariyerindeki ilk profesyonel maçına çıkan Erkan, 2 kez topla buluştu ve sağ kanatta elinden geleni yapmaya çalıştı. Fatsa maçı Erkan için kariyerinin tarihi maçıydı.