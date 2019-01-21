Kocaelispor’un başarılı stoperi Kemal Can Aydemir, Fatih’in yokluğunda Fatsa maçında sahaya sağ bekte çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmitli futbolcu 15. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Topu kapmak isteyen Kemal, rakibinin ayağına takıldı ve başarılı futbolcunun sağ dizi esnedi. Tedavisi yapıldıktan sonra sahaya dönen Kemal kendisini denedi ancak teknik adam Galip Gündoğdu’ya devam edemeyeceğini belirtti ve yerini Onur Öztonga’ya bıraktı. Kemal’in durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak.
Bugün 12:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:11 TSİ
Eyvah! Kemal Can’ın dizi esnedi
Kocaelispor’un başarılı stoperi Kemal Can Aydemir, Fatih’in yokluğunda Fatsa maçında sahaya sağ bekte çıktı.
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz