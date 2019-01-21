Eyvah! Kemal Can’ın dizi esnedi

Kocaelispor’un başarılı stoperi Kemal Can Aydemir, Fatih’in yokluğunda Fatsa maçında sahaya sağ bekte çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmitli futbolcu 15. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Topu kapmak isteyen Kemal, rakibinin ayağına takıldı ve başarılı futbolcunun sağ dizi esnedi. Tedavisi yapıldıktan sonra sahaya dönen Kemal kendisini denedi ancak teknik adam Galip Gündoğdu’ya devam edemeyeceğini belirtti ve yerini Onur Öztonga’ya bıraktı. Kemal’in durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak.