Galip Gündoğdu futbolcularını kutladı

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, 0-0 Fatsa Belediyespor maçını şu şekilde değerlendirdi.

FİNAL PASLARI VE SON VURUŞLAR

Fatsa’ya galibiyet için gelmiştik. Galip gelemiyorsan da deplasmanda yenilmemek lazımdı. İlk 10 dakika rakip uzun toplarla zorlamaya çalıştı. Bu dakikadan sonra oyunu aldık. Rakibi çizgi halinde çok yakaladık ve 4 yüzde yüzlük pozisyon bulduk. Final pasları ve son vuruşları iyi yapabilseydik her şey çok farklı olurdu. İkinci yarıda da üstündük ancak bu kez pozisyon üretemedik.

GÖLCÜK MAÇINA BAKIYORUZ

Rakibimiz ikinci yarıda da uzun toplarla arkaya sızmak istedi. Bizim iki pozisyonumuz da gol olmadığı için maç 0-0 bitti. Kemal maça iyi başladı ancak sakatlandı. Yerine giren Onur da iyi oynadı. Kemal’in dizinde esneme olabilir. MR’dan sonra son durumu belli olacak. Futbolcularımızı mücadelesinden ötürü kutluyorum. Gölcük maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.