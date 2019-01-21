Ne dediyse yaptılar… Tek eksik goldü!

Kocaelispor ikinci yarının ilk maçında Fatsa Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca fileleri havalandırmak için elinden geleni yapan Yeşil Siyahlılar, bir türlü istediğini başaramadı ve çok üstün oynadığı mücadele sonunda 1 puana sevinemedi.

ANTRENMANDAKİ O KONUŞMA

Geçtiğimiz hafta arasında Fatsa maçının hazırlıklarını yapan Yeşil Siyahlılarda deneyimli teknik adam Galip Gündoğdu futbolcularına rakibi şu şekilde aktarmıştı: Çocuklar, Fatsa oyuna kanat bekleri ile başlıyor. Bekler, merkez orta sahaya topu getiriyor. Top orta sahadayken kanatlar atağa kalkıyor. Bizim burada yapacağımız en önemli konu yüzde yüz pres ile rakibi karşılamak ve kaymaları sorunsuz yapmak. Böyle yaparsak rakibi hataya zorlarız. O yüzden Fatsa maçında iki ve üçüncü bölgeye çok iş düşüyor.

SÖYLEDİĞİ GİBİ OLDU

Gerçekten de Fatsa kalecisi Ömer Can ilk iki başlangıcı önce sağ sonra sok bekle yaptı. Bunu tespit eden Yeşil Siyahlı futbolcular şok presler yaptı. Gerekli olan kaymaları da en iyi şekilde yerine getiren Yeşil Siyahlılar bir çok kez topu kazandı ve rakibin topu taca göndermesini sağladı.

MERT VE MESUT’UN SAHA İÇİ KATKISI

Kocaelispor’un perde arkasında olmasına rağmen rakibin sinirlerini bozan bir kimlikle mücadele eden Mert, Fatsa maçında farklı bir formata büründü. Atom Karınca takımın sürpriz ofans futbolcusu yani gizli on numarasıydı. Sefa’nın yetişemediği yerde Mert sık sık rakip beklerine ve kalecisine baskı yaparken, sarkan topları yine olağan üstü bir maç çıkaran, her geçen gün kalitesini arttıran Mesut topladı.

SEFA’NIN KOŞU KALİTESİ ARTIYOR

Fatsa maçının kilit ve bir o kadar da şanssız ismi olan Sefa, yükselen formunu bu maçta da sahaya yansıtırken, hem koşu kalitesi ile hem de girdiği pozisyon sayısı ile takımın ofansif verimi en yüksek futbolcusu oldu. Sefa’nın şansı da yanında olsaydı Fatsa filelerini iki kez havalandırması içten bile değildi. 45 ve 45+3. dakikalarda Sefa ile kaçan goller saç baş yoldurttu.

İLK YARI BİTSİN DİYE DUA ETTİLER

Ev sahibi ekibin teknik adamı futbolcularına “Uzun yok, uzun yok” diye sık sık bağırsa da saha içi yardımlaşmasını, toplu halde hücum ve savunma yapabilme yeteneğine sahip olan Kocaelispor oyunun mutlak hakimiydi. İlk 45 dakikada Fatsalı futbolcular ilk yarının bir an önce bitmesi için dua etti.

GÜNÜN EN TALİHSİZ SÜLEYMAN’DI

Kocaelispor’un Fatsa maçındaki ilk 45 dakikası, sezonun en iştahlı, en etkin, en zengin pozisyona girilen maçı olarak kayıtlara geçti. Kocaelispor ikinci yarıda, 47’de ve 50’de rakibinin tehlikelerini yatıştırdıktan sonra, Burak Süleyman ile net bir gol kaçırdı. Süleyman’a özel önlem alan Fatsalı futbolcular sertliğe başvurdu ve Süleyman’ın sinirleri ile oynamaya çalışıldı. Günün talihsiz isimlerinden birisi olan Burak Süleyman dört kritik pozisyonda fileleri göremezken, maçı büyük bir üzüntü ile tamamladı.

SAVUNMAMIZ KUSURSUZDU

İlk 45 dakikadaki uzun süreli şok presler Kocaelispor’un ikinci yarıda vitesi düşürmesine neden oldu. Buna, iyi görünen ancak her yeri köstebek yuvasına sahip olan saha zemini de etken oldu. Kocaelispor savunması Fatsa karşısında da kusursuzdu. Murat Başak liderliğindeki savunma kurgusu rakip ofansına nefes aldırmadığı gibi, sertliğe de sağlam bir duruş gösterdi.

BAŞAK – KETEN AŞ.

Antalya kampının öne çıkan isimlerinden Murat Başak, bu takım için ne kadar değerli bir isim olduğunu Fatsa maçında da sağlam futbolu ile gösterirken, onun en büyük destekçisi Ali Keten oldu. TFF 1. Lig takımlarının radarında olan, hatta Galatasaray’ın da takip ettiği yıldız futbolcu Ali Keten, soğukkanlı futbolu, sezgi yüksekliği ve ofansa katkısı ile dört dörtlüktü.

VOLKAN MERT, HAVA TOPU BIRAKMADI

Kaleci Volkan Mert, en başarılı kenar top performansını Fatsa karşısında gönderdi. Yüksek forvet hattına karşı hiçbir kenar topu bırakmayan Volkan Mert bir maçı daha kalesinde gol yemeden geçirdi. Hem futbol hem de kafa olarak savunma lideri Başak’a en iyi uyan isim Kadir Öge her zamanki gibiydi. Kadir’in Fatsa karşısında 10’a yakın bindirmesi mevcuttu ancak son bölümlerde taktik gereği yerini boş bırakmadı.

1 PUANA SEVİNEMEDİK

4-2-3-1 oynayan Fatsa, Kocaelispor savunması karşısında sadece kenar toplarla etkili olmak istediyse de bunda başarılı olma şansı yoktu. Fatsa maçında Kocaelispor adına sahada eksik olan tek şey goldü. Sinan her ne kadar gol atamasa da pres yaptı, rakip stoper ve kenar beklerini rahatsız etti, hava toplarını indirdi, savunmadan top çıkardı. Genel olarak toparlamak gerekirse, Kocaelispor hak ettiği 3 puan ile İzmit’e dönememenin üzüntüsünü yaşarken, özellikle Play-Off hattındaki rakiplerinin kayıpları ile teselli buldu. Erdem ÖVÜÇ