Olmadı Yakup!

Fatsa Belediyespor - Kocaelispor maçının son bölümünde Fatsa ekibinin kaptanı Yakup Kayış ile Kocaelisporlu futbolcular arasında gerilim yaşandı. Özellikle Ali Keten ile sürtüşen Yakup, Kocaelispor tribünlerine de hareket yaptı. Yakup’un bu hareketi Yeşil Siyahlılar tarafından tepki ile karşılandı.