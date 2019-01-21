Bugün 12:15 TSİ - Spor

Sınırdaki futbolcu sayısı 7’ye çıktı!

Kısıtlı bir kadrosu olan ve sezonun ikinci yarısında zorlu maçlara çıkacak olan Kocaelispor’da Ali Keten, Fatsa Belediye maçında sarı kart gördü ve sınıra geldi.