Sınırdaki futbolcu sayısı 7’ye çıktı!

Kısıtlı bir kadrosu olan ve sezonun ikinci yarısında zorlu maçlara çıkacak olan Kocaelispor’da Ali Keten, Fatsa Belediye maçında sarı kart gördü ve sınıra geldi. Yeşil Siyahlılarda sarı kart sınırındaki futbolcu sayısı 7’ye çıktı.
Sarı kart sınırındaki futbolcular
Sinan Pektemek
Ali Keten
Mert Yavuz
Kemal Can Aydemir
Fatih Adıgüzel
Onur Öztonga
Kadir Öge
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz