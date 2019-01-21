Tam 14 İzmitli futbolcu bir birine rakip oldu!

Sakarya Süper Amatör Lig B Grubu’nda Hendek Akovaspor ile Arifiye Kalaycı arasındaki maç Hendek Suni Çim Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Arifiye ekibi ilk 3 yolunda çok değerli bir galibiyete imza attı. Bu maçtaki önemli ayrıntı iki takımda da çok sayıda İzmitli futbolcu olmasıydı. Hendek ve Arifiye takımlarındaki toplam İzmitli futbolcu sayısı tam 14’tü. İzmitlilerin bir birileri ile olan mücadelesi görülmeye değerdi. Hendek adına Turgut İşeri, Arifiye adına da Mirsat fileleri havalandırdı, Bekirpaşa’da oturan Mirsat’ın harika golü Arifiye’ye 3 puanı getirdi. Erdem ÖVÜÇ’ün detaylı haberi yarın ki sayımızda.