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Şampiyon Çınarlı kupasını aldı…

28 Aralık Cuma günü başlayan 2018-2019  Yılı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Ligi 11 takımın katılımı ile 3 grup üzerinden oynandı. Şampiyon olan Çınarlı Ortaokulu da kupasını aldı.

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Final ve üçüncülük maçı İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Şampiyonluğa Derince Çınarlı Ortaokulu ulaşırken, ikinci Körfez Uluğbey, üçüncü Uzunçiftlik Hasanpaşa ve dördüncü Turgut Reis Ortaokulu oldu. Günün ilk maçında üçüncülük için kapışan takımlardan Uzunçiftlik Hasanpaşa Ortaokulu, Derince temsilcisi Turgut Reis’i 3-0 yendi, üçüncü oldu.

FİNAL MAÇI NEFES KESTİ

Final maçında Derince Çınarlı ile Körfez Uluğbey Ortaokulu final karşı karşıya geldi. İlk seti Körfez Uluğbey Ortaokulu, ikinci ve üçüncü seti Derince Çınarlı kazandı. Dördüncü seti Körfez Uluğbey kazanınca, durum 2-2 oldu. Tie-Break setini kazanan Derince Çınarlı Ortaokulu, maçı da 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Yıldız erkeklerde bu yıl ilimizi 2 takım temsil edeceği için ikinci olan Uluğbey de gruplara gitme hakkını elde etti. Ahmet AKAY

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DERİNCE ÇINARLI OO: 3 KÖRFEZ ULUĞBEY OO: 2

SALON: Hasan Gelmici

HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Fürkan Çetinkaya ***

DERİNCE ÇINARLI OO: Devren Coşkun ***, Bedirhan Cengiz ***, Doğanay Karaşahin ***, İbrahim Merk Yılydırım ***, Taha Sert ***, Semih Öner ***, Yahya Tahsin Ercil ***, Melih Öner ***, Rojat Baytık ***

KÖRFEZ ULUĞBEY OO: Efe Avcu ***, Alperen Türkkölesi ***, Mehmet Anıl Temüroğlu **, Ömer Faruk Akkuş **, Mehmet Muhammet Gümüş, Kaan Şen ***, Mustafa Düzenli **, Enes Efe Koç **, İsmail Sarı Yıldız **, Samet Gümüş **, Yusuf Emin İpek **

SETLER: 20-25, 25-20, 25-20, 19-25, 12-15

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UZUNÇİFTLİK HASANPAŞA OO: 3 TURGUT REİS OO: O

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze İlbey ***, M.Ali Yılmaz ***

UZUNÇİFTLİK HASANPAŞA OO: Onur Filiz ***, Ayberk Kocagöz ***, Bedirhan Topuz ***, Beytullah Kolcu ***, Tolga Ürgün ***, Ahmet Turan **, Mertcan Küçük **, Melih Dinler ***, Ahmet Efe Yılmaz **

TURGUT REİS OO: Yiğit Cebir **, Murat Arda Ayhan **, Hakan Başaran ***, Muhammet Emir Ulutaş **, Emirhan Aydın **, Semih Bilgin **, Burak Niyazi Çeliker ***, Talha Karaman **, Habip Can Karakaş **, Ömer Kaan Çetin **, Oğuzhan Öztürk **

SETLER: 25-10, 25-15, 25-5

Bugün 12:18 TSİ - Spor

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