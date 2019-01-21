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Derbentspor yanıyor: 1-2

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup’ta mücadele eden Kocaeli ekipleri hafta sonunu derbilerle geçirdi. Bulardan biri de Derbent’te yonandı ve büyük Derbent, Belediye Derince’ye içeride de yenilerek resmen ateşe düştü.

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Büyük Derbentspor, ilk kez katıldığı ligde, sezonun ilk yarısında 3 galibiyet elde etti. Kırmızı Beyazlılar, sezonun ilk yarısını, 12. sırada 8 puanla tamamladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Büyük Derbentspor, ikinci yarının ilk maçında Belediye Derince’yi ağırladı. İlk yarıyı 4’üncü sırada ve 22 puanda tamamlayan Belediye Derincespor'u konuk eden takım, henüz 12. dakikada, deplasman takımından Kerem’in golünü engelleyemedi.  Kerem 90+2’de de attığı golle, maçı 2-17e ve Belediye Derince’ye getiren oyuncu oldu. Bu arada maçı yöneten İzmir Bölgesi hakemlerinin kötü yönetimi, müsabakaya gölge düşürdü.  Maçın bitimine 10 dakika kala, Teknik Sorumlu Ali Gürdal’ın yardımcı Bayan Antrenörü Hülya Adalı, hakem tarafından saha dışına alındı.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI

Büyük Derbentspor yönetimi, Belediye Derincespor teknik sorumlusu. Talip Yeşilyurt ve yönetici Mustafa Polat’a da adeta isyan etti. 90+2’de gelen ikinci gol sonrası Yeşilyurt ve Polat’ın yaptığı hareketlere Derbent yönetim kurulu üyeleri tepki gösterdi ve sahada gerginlik yaşandı. Büyüyen olayları yatıştırmak için takviye polis ekipleri istendi ve olaylar daha da büyümeden zar zor önlendi.

SOYUNMA ODASINDAN ÇIKAMADILAR

Belediye Derincesporlular, maç sonrası 30 dakika soyunma odasından çıkamadı. Güvcnelik otobüsüne biner stattan ayrılabilen derincelilere tepkiler bu sırada da sürdü. Derbentspor yönetimi açıklamasında “Bize maç sonrasında bu iki kişinin yaptığı hakareti kabullenmiyoruz ve yakıştıramıyoruz. Belediye Derincespor yönetimini kınıyoruz" dedi. Ahmet AKAY

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B.DERBENTSPOR: 1 BLD DERİNCESPOR: 2

STAT: Derbent (BAL Ligi)

HAKEMLER: Mustafa Yerli **, Doğukan Türkaş **, Çağırcan Pazarcık **

B.DERBENTSPOR: Berke **, Erman ***, Serdar **, Kadir **, Eren ***, Bedirhan *** (Burak **), Eray **, Fatih **, Mert **, Samet ***, Ömer **

BELEDİYE DERİNCESPOR: Enes ***, Cihan ***, Gökalp **, Yiğit Ali ***, Koray **, Jerri **, Anıl ** (Fatih **)(Taha **), Bantiyar *** (Ufuk **), Aykut ***, Kerem ****, Muhammet ***

GOLLER: Kerem dk.12-90+2 (BLD. Derincespor), Bedirhan DK.66 (Derbentspor)

NOT: Kerem dk.11 Penaltı Kaçırdı(BLD. Derincespor)

K.KART: Fatih dk.57(Derbentspor), Jerri dk.57(BLD. Derincespor)

Bugün 12:21 TSİ - Spor

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