Yeni Kandıra farklı: 5-1

Bu sezon genç bir kadroyla 2.Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen ve hayli güçlü gözüken Yeni Kandıraspor, sezonun ilk maçını önceki gün M.Ali Kağıtçı’da oynadı. Tarihinde ilk kez bu sene liglere atılan ilimizin yeni kulübü İzmit Erenlerspor’u 5-1 mağlup eden Yeni Kandıra, maçın tamamında üstün oynadı. Yeni Kandıraspor genç bir kadro ile ilk maçı farklı kazanırken, oynadığı başarılı futbolla da göz doldurdu. Yeni Kandıraspor’da forvet Hasan Ali, ilk maçta 2 gol attı, takımını galibiyet taşıyan isim oldu. Yeni Kandıraspor maç sonrası aldığı farklı galibiyeti teknik heyet ve futbolcular ile birlikte kutladı.

YENİ KANDIRASPOR: 5 İZMİT ERENLERSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme B)

HAKEMLER: Mustafa Çalışkan ***, Abdullah Yalçınkaya ***, Yusuf Öztürk ***

YENİ KANDIRASPOR: Selim ***, Hanzele *** (Ceyhun **), Umut ***, H,Buğra ***, Uğur *** (Muhammet **), Berk *** (Rehava **), Emre ***, Enes ***, Burak ***, H.Ali ***, Kerim ***

İZMİT ERENLERSPOR: Ertuğrul **, Oğuzhan *** (Tahir **), Ahmet Aslan *** (Ersin **), Yunus **, Semih **, Burak ***,, Furkan ** (Erdem **), Emre **, Hasan **

GOLLER: Hasan Ali DK.9-54, Enes dk.44, Kerim DK.35.Batuhan DK.53 K.Kalesine(Yeni Kandıraspor), Burak DK.85(İzmit Erenlerspor)