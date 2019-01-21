AKP Dilovası’ndan birlik mesajı

AKP Dilovası Belediye Başkan aday adaylarından Halit Yaşar, ilçe binasında düzenlediği toplantıda Dilovası Başkan adayı Hamza Şayir’i destekleyeceğini açıkladı. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda söz alan AKP Dilovası Belediye Başkan aday adayı Halit Yaşar, “Bizleri Dilovası’nda destekleyen yüzlerce insan var bizler onların desteği ile aday adaylık başvurusunda bulunduk, tekrardan onlara danışarak Hamza kardeşimizin yanına geldik” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Yaşar’ın ardından söz alan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, “Bu kapsamda değerli Abimiz Halit Yaşar Başkanımızın tam destekleriyle; daha iri olacağız, daha diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Adaylık ismi açıklandığından beri beni hiç yalnız bırakmadınız, farklı bir renk katarak çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Çok düşük bir şansım olmasına rağmen beni seçtiler ama ben bunu tek başarmadım bunu sizlerle başardım ve sizler olmadan bu irade olmadan hiçbir şey başaramayız bizler birlikte varız birlikte başaracağız” şeklinde konuştu. Selin BECER