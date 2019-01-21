Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:26 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:58 TSİ

AKP Dilovası’ndan birlik mesajı

AKP Dilovası Belediye Başkan aday adaylarından Halit Yaşar, düzenlediği toplantıda Dilovası Başkan adayı Hamza Şayir’i destekleyeceğini açıkladı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP Dilovası Belediye Başkan aday adaylarından Halit Yaşar, ilçe binasında düzenlediği toplantıda Dilovası Başkan adayı Hamza Şayir’i destekleyeceğini açıkladı. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda söz alan AKP Dilovası Belediye Başkan aday adayı Halit Yaşar, “Bizleri Dilovası’nda destekleyen yüzlerce insan var bizler onların desteği ile aday adaylık başvurusunda bulunduk, tekrardan onlara danışarak Hamza kardeşimizin yanına geldik” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Yaşar’ın ardından söz alan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, “Bu kapsamda değerli Abimiz Halit Yaşar Başkanımızın tam destekleriyle; daha iri olacağız, daha diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Adaylık ismi açıklandığından beri beni hiç yalnız bırakmadınız, farklı bir renk katarak çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Çok düşük bir şansım olmasına rağmen beni seçtiler ama ben bunu tek başarmadım bunu sizlerle başardım ve sizler olmadan bu irade olmadan hiçbir şey başaramayız bizler birlikte varız birlikte başaracağız” şeklinde konuştu. Selin BECER

Bugün 12:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
BBP'nin duruşu çok net! mask
BBP'nin duruşu çok net!
Gökçe: Şeffaf belediyecilik yapacağız mask
Gökçe: Şeffaf belediyecilik yapacağız
Hürriyet: Bu koltuklar babamızın malı değil mask
Hürriyet: Bu koltuklar babamızın malı değil
Hürriyet: Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir mask
Hürriyet: Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir
AKP'li Sezer, Ülkücülerle buluştu mask
AKP'li Sezer, Ülkücülerle buluştu
Garipoğlu başkan adaylığını açıkladı mask
Garipoğlu başkan adaylığını açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü mask
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!

GALERİ

Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL