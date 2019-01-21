Encümende Kanpara yerine Çetin

İzmit Belediye Encümeni 1 gündem maddesi için toplandı. Encümen Başkanı Cemil Kanpara’nın Mehmet Ali Paşa muhtar adaylığı sebebiyle yerine Encümen Üyesi Mehmet Çetin başkanlık yaptı.AKP encümen Üyesi Mehmet Çetin, 31 Mart yerel seçimlerine kadar encümene başkanlık yapacak. Encümende Yazı İşleri Müdürlüğü’nün tek gündem maddesi görüşüldü. Geçtiğimiz haftalarda ihalesi yapılan Yunus Emre Nikah Salonu’ndaki fotoğraf işini alan Şen Color adına Nefhan Şen’den ecrimisil bedeli olarak 50 Bin TL alınmasına karar verildi.Selin BECER

MEHMET ÇETİN KİMDİR?

1974 İzmit doğumlu. Lise mezunu. Evli ve 3 çocuk babası. Ticaretle uğraşıyor. Sepetçi Mahallesi’inde bir dönem (209-2014) muhtarlık da yapan Çetin, halen Muhtarlar Hizmet Masası’ndan sorumlu başkan olarak İzmit Belediyesi’nde grev yapıyor. Çetin 2019 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti2den meclis üyeliği için başvuru da yaptı.