Gültepe’de ‘Erken!..’ bayram: 4-3

Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan maçı izleyen spor-severler, 90 dakikada adeta her şeyi yaşadı. Futbol kalitesi, harika goller ve tribün şovlar, müsabakaya renk kattı. İzmit Gültepespor iki kez mağlup duruma düşmesine rağmen, taraftarın desteğiyle son dakikadaki Ali Sakın’ın penaltı golüyle ilk maçı 4-3 kazanmasını bildi.

KAĞITÇI BAYRAM YERİ GİBİYDİ…

Henüz ilk maçta böylesine coşku ve şampiyonluk görüntüleri nekresi şaşırttı. Semtin şampiyonluğa ne kadar susadığını gösteren görüntüler, herkesi gülümsetti. Maç sonrası tarihi M.Ali Kağıtçı’yı bayram yerine çeviren, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yapan Gültepeliler, genç kadroyla mücadele eden Yenişehir’ karşı da centilmenliği elden bırakmadı.

İZMİT GÜLTEPESPOR: 4 KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme B)

HAKEMLER: Serkan Yılmaz ***, Mesut Öner ***, Volkan Dikmen ***

İZMİT GÜLTEPESPOR: Selim ***, Cevat ***, Berkan ***, Koray ***, Bayram ** (Ali Sak ***), İbrahim ***, Galip Fırat *** (Serhat **), Ender ***, Emre ***, Mahsun ***, Enes ***

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: H.İbrahim ***, Ahmet ** (Ozan **), Sefa ***, Batuhan **, İsmet ***, Berat **, Utkucan **, Emirhan ***, Emircan ***, Tahir **, Hamza **

GOLLER: Sefa DK.24-50 Penaltı,Batuhan DK.57(Kocaeli Yenişehir) Ender DK.27,79, Galip DK.46, Ali Sak DK.90+3(İzmit Gültepespor)

NOT: Batuhan DK.43 Penaltı kaçırdı