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İrem Derici, bugün 41 Burda AVM'de konser verecek

41 Burda AVM, 3. yılına özel hazırladığı etkinlikleri İrem Derici konseri ile taçlandırıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan konserin yanı sıra AVM’de müşterilere özel fırsatlar da sunulacak.

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Kocaelilileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, bugün birbirinden keyifli etkinliklerle 3. yaşını kutluyor. 41 Burda AVM, sevilen şarkıcı İrem Derici konseriyle ziyaretçilerine müzik dolu anlar yaşatacak. 3. yıla özel hazırladığı fırsatlarla da ziyaretçilerine sürprizlerle dolu bir gün sunacak olan 41 Burda AVM’de saat 19.00’da başlayacak olan konsere tüm Kocaelililer davetli.

Bugün 12:44 TSİ - Yaşam

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