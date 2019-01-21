Büyükakın, telefon numarasını sosyal medyadan paylaşacak

AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, pazar günü saat 17.00’de tweet attı, “Bu akşam saat 18.30 ile 20.30 arasında Maide Kafe Restoran’da olacağım. Gelmek sizden çaylar benden :)” diye yazdı. Kısa süre içerisinde Büyükakın’ın çağrısına yanıt veren vatandaşlar, Büyükakın’la Maide Kafe’de çay içip sohbet etti. Büyükakın “Bugün işimiz 17’ye doğru bitti, ‘Ne yapalım?’ diye sordum, ‘Dinlenebilirsiniz’ dediler. Dinlenmeye ihtiyacım vardı ama hemşerilerimle buluşup sohbet etmek istedim. Tweet atmak aklıma geldi. Hiç tanımadığımız insanlar geldi, çok güzel oldu” dedi.

NUMARAMI PAYLAŞACAĞIM

Seçimlerde belediye başkanı olarak seçilmesi halinde, Kocaeli’nde yaşayan insanların daha mutlu, daha müreffeh olması için projeler hazırladıklarını anlatan Büyükakın, bunları kısa bir süre içerisinde vatandaşlara duyuracağını söyledi. İnsanların fikirlerine de değer verilmesini gerektiğini söyleyen Büyükakın “Cep telefonu üzerinden kullanılabilen ve insanların fikirlerini anlatabildikleri bir platform oluşturacağız. Bu platforma vatandaşlar fikirlerini paylaşacak, en iyi fikirleri her yıl hem uygulayacağız hem de ödüllendireceğiz. Böylece vatandaşların yönetime katılmasını da sağlamış olacağız” diye konuştu.

VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Belediyede işlerin tıkanmasına izin vermeyeceklerini de söyleyen Büyükakın “Acil durumlarda vatandaşların bana ulaşabileceği bir telefon numarası paylaşacağım. Böylece hem vatandaşlarımız mağdur olmayacak, hem çalışanları kontrol etme şansımız olacak. Belki gereksiz arayanlar olabilir ama zamanla bunun da oturacağına inanıyorum” dedi. Çay sohbetine katılan bir vatandaş, “Bu çay sohbeti çok güzel oldu, başka ilçelerde de yaparsanız çok daha güzel olur” dedi. Büyükakın “Bunları planlayarak yapmak, samimiyeti bozabilir diye endişe ediyorum. Ama her yerde olabilir. Neden olmasın?” diye cevapladı.