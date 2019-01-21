Cumhur İttifakı, BBP’nin gönlünü almaya çalışacak

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP Milletvekili Haydar Akar, geçtiğimiz gün BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan’ı ziyaret ederek yerel seçimlerde destek istemişti. BBP ise hiçbir partinin vagonu olmayacağız ve kendi adayımızı çıkartacağız diyerek ittifak teklifini kabul etmemişti. Sarıbay’ın ardından AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhur İttifakı kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Eyüp Arıncan’ı ziyaret ederek destek isteyecek.

“ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRDÜK”

Ünlü, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği basın açıklamasında ziyareti bugün gerçekleştireceklerini söylemişti. Ancak AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un programından dolayı bugün gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret yarına ya da başka bir tarihe ertelenebilir. Cumhur İttifakı’nda üvey evlat muamelesi gördük diyen ve AKP’ye her fırsatta kırgınlıklarını dile getiren BBP’nin yerel seçimlerde destek verip vermeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Selin BECER