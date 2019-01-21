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Pet şişeye karşılık, mama dağıttılar

AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Kocaeli üyeleri, geri dönüşüm farkındalığı yaratmak için Yürüyüş Yolu'nda stand açtı.

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AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Kocaeli üyeleri, geri dönüşüm farkındalığı yaratmak için Yürüyüş Yolu'nda stand açtı. Belsa Plaza hizasında açılan standa getirilen pet şişelerin karşılığında kedi ve köpekler için mama dağıtıldı. Belsa Plaza hizasında Yürüyüş Yolu'na stand açan AHBAP üyeleri, vatandaşların getirdiği pet şişelere karşılık kedi ve köpek maması dağıttı. Yapılan farkındalık etkinliğine en çok ilgiyi çocuklar gösterdi. Projeye katılımın düşük olduğunu belirten üyeler, "Elinde boş şişeyle standımızın önünden yürüyüp ilgilenmeden geçen insanlar oluyor" dedi. Ekin EKEN

AHBAB NEDİR?

Haluk Levent öncülüğünde kurulan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örgütlenerek sosyal sorumluluk etkinliklerine imza atan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), ilk başlarda resmi dernek statüsü şeklinde çalışmasa da Haluk Leven’in popülerliği ve yardımları ile örgütlü bir dernek haline geldi.

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