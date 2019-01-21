Belsa’da 7. Arıcılık kursu açıldı

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine 7. arıcılık kursunu açtı. Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen kurs Belsa 9. katta başladı. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Mustafa Erdoğan tarafından verilen arıcılık kursa, 55 kişi katılıyor. 72 saatlik kurs sonunda bitirenlere belge verileceği kaydedildi. Arıcılık eğitimlerinde; bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, arı ürünleri üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konuları anlatılıyor.