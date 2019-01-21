İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine 7. arıcılık kursunu açtı. Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen kurs Belsa 9. katta başladı. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Mustafa Erdoğan tarafından verilen arıcılık kursa, 55 kişi katılıyor. 72 saatlik kurs sonunda bitirenlere belge verileceği kaydedildi. Arıcılık eğitimlerinde; bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, arı ürünleri üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konuları anlatılıyor.
Bugün 13:24 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 13:25 TSİ
Belsa’da 7. Arıcılık kursu açıldı
İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine 7. arıcılık kursunu açtı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:24 TSİ - Eğitim
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz