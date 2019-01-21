‘Çarpana’ yeninden hayat bulacak

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında gösterilen Çarpana, Gölcük’te yeniden canlanacak. 24- 25 Ocak’ta, Sivil Toplum Merkezi’nde açılacak Çarpana Dokuma Atölyesi ile Çarpanalar yeniden dokunmaya başlanacak. Atölye’de, Çarpana eğitimlerini; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi El Sanatları Eğitmenleri Deniz Ediz ve ekibinin vereceği öğrenildi.

Çarpana Nedir?

Çarpana, Asya göçebeleri arasında ve Anadolu’da kullanılan dokuma tezgâhlarının en basit türü ve bu tezgâhlarda dokunan dokumalara verilen genel ad. Çarpana’da kolan, kemer, kuşak, eğer süsleri ve ip çeşitleri gibi eni dar, boyu uzun dokumalar dokunur, örme ve dokuma tek­niği bir arada kullanılır. Çarpana toprağa çakılı kazıklardan yararlanarak yere paralel olarak kurulur.