Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:25 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 13:26 TSİ

‘Çarpana’ yeninden hayat bulacak

Asya göçebeleri arasında yaygınlıkla bilinen, dokuma sanatı Çarpana, Gölcük’te yeniden hayat bulacak

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında gösterilen Çarpana, Gölcük’te yeniden canlanacak. 24- 25 Ocak’ta, Sivil Toplum Merkezi’nde açılacak Çarpana Dokuma Atölyesi ile Çarpanalar yeniden dokunmaya başlanacak. Atölye’de,  Çarpana eğitimlerini; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi El Sanatları Eğitmenleri Deniz Ediz ve ekibinin vereceği öğrenildi.

Çarpana Nedir?

Çarpana, Asya göçebeleri arasında ve Anadolu’da kullanılan dokuma tezgâhlarının en basit türü ve bu tezgâhlarda dokunan dokumalara verilen genel ad. Çarpana’da kolan, kemer, kuşak, eğer süsleri ve ip çeşitleri gibi eni dar, boyu uzun dokumalar dokunur, örme ve dokuma tek­niği bir arada kullanılır. Çarpana toprağa çakılı kazıklardan yararlanarak yere paralel olarak kurulur.

Bugün 13:25 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Gölcük'te hamsi festivali başladı mask
Gölcük'te hamsi festivali başladı
Abdülhamid'in Tahsin Paşası Edebiyat Buluşmaları'na geliyor mask
Abdülhamid'in Tahsin Paşası Edebiyat Buluşmaları'na geliyor
Game of Thrones’un final sezonu 1’inci bölüm yayın tarihi belli oldu mask
Game of Thrones’un final sezonu 1’inci bölüm yayın tarihi belli oldu
Minik eller, Suriyeli çocukları ısıtacak mask
Minik eller, Suriyeli çocukları ısıtacak
Karamürsel Kütüphanesi üye rekoru kırdı mask
Karamürsel Kütüphanesi üye rekoru kırdı
Büyükşehir’den çocuklara “Hababam Sınıfı” hediyesi mask
Büyükşehir’den çocuklara “Hababam Sınıfı” hediyesi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü mask
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü
Aylıkları 1000 TL'ye tamamlanan binlerce emekliye 4 yıl boyunca zam yapılmayacak mask
Aylıkları 1000 TL'ye tamamlanan binlerce emekliye 4 yıl boyunca zam yapılmayacak

GALERİ

Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL