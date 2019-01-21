İstanbul’da bankacılık alanından emekli olmuş kadınlar, Karamürsel’i gezerek, tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi sahibi oldu. “Tarihi ve Kültürel Varlıklarımızı Tanıyalım” adı ile düzenlenen etkinliğe 30 kadın katıldı. Kadınlar; meşhur Karamürsel sepetini inceleyerek, zeytin, helva ve lokum satan işletmeleri gezerek alış veriş yaptı. Bankacı kadınlar, Atatürk’ün 1933 yılında ziyaret ettiği belediye binasına da uğramadan geçmedi. Emekli bankacılar günün stresini ise, 12 kilometrelik çay bahçesinde attı. Kış mevsimi boyunca sıkıldıklarını aktaran kadınlar, “Stresli günlerin yorgunluğunu emekli arkadaşlarımızla beraber düzenlediğimiz gezilerde atıyoruz, umarız bu birliktelik ve beraberlik devam eder. Karamürsel’i çok beğendik” ifadelerini kullandı.
Bugün 13:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:27 TSİ
Emekli Bankacılar, Karamürsel’i gezdi
İstanbul’daki çeşitli bankalardan emekli olan kadınlar, Karamürsel’i gezerek, tarihi ve turistik yerleri inceledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz