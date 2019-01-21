İzmit Belediyesi, masal anlatıyor

İzmit Belediyesi düzenlediği etkinlik kapsamında çocuklara masal anlattı. Çocuklara, Anadolu kültüründen gelen masal kahramanlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştiriliyor. Minikler, haftanın 2 günü konağa giderek, 2 saat boyunca masal dinliyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplamda 2000 öğrenciye masal anlatıldı. Masal anlatımlarının Haziran ayına kadar devam edileceği aktarıldı.