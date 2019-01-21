İzmit Belediyesi düzenlediği etkinlik kapsamında çocuklara masal anlattı. Çocuklara, Anadolu kültüründen gelen masal kahramanlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştiriliyor. Minikler, haftanın 2 günü konağa giderek, 2 saat boyunca masal dinliyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplamda 2000 öğrenciye masal anlatıldı. Masal anlatımlarının Haziran ayına kadar devam edileceği aktarıldı.
Bugün 13:26 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:28 TSİ
İzmit Belediyesi, masal anlatıyor
İzmit Belediyesi düzenlediği etkinlik kapsamında çocuklara masal anlattı.
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Bugün 13:26 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz