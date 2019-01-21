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Ağız bakım sağlığı konuştular

Körfez’de faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği(Kög-Yar Der), öğrencilere ve ailelerine ağız sağlığı hakkında bilgiler verdi.

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Körfez’de, eğitim gören öğrencilere yardım etmek amacıyla kurulan Kögyar- Der, ağız sağlığı konusuna dikkat çekmek adına seminer düzenledi. Körfez Safir Koleji konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Dernek Başkanı Erhan Bilgiç, yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinliğin sponsorluğunu üstlenen Körfez Center AVM’nin yöneticisi Aynur Vergili’de kurumunu temsilen etkinlikte hazır bulundu. Programın bir başka sponsoru Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ise etkinliğin bilgilendirme kısmında aktif rol oynadı.

DİŞLERİN KORUNMASI

Seminerde katılımcılara ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ hakkında paylaşımlarda bulunan Ortodonti Uzman Doktoru Rıdvan Ceylan, “Ağız ve diş sağlığı bakımı, dişlerin korunması, diş hastalıklarına yol açan rahatsızlıklar” başlıkları üzerinde durdu. Programa katılan öğrenciler ve aileleri, etkinlikten dolayı çok memnun kaldıklarını, bu tarz etkinliklerin sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

Bugün 13:28 TSİ - Eğitim

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