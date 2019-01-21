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Gölcük Kültür Dernekleri’nde yeni yönetim

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu her yıl olağan olarak yenilediği yönetim kurulunun bu yıl ki üyelerini açıkladı. Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri, amaçlarının Gölcük’e hizmet olduğunu söyledi.

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Kurulduğu 2004 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Gölcük Kültür Dernekleri Platformu, her yıl olağan olarak yenilediği yönetim kurulu listesine girecek isimleri belirledi. Gölcük Bayburtlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Çetin Kocatürk’ün başkanlığında toplanan dernek üyeleri, yeni yönetim kurullarını seçti. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya; CHP ilçe başkanı Fikret Gürel, İYİ Parti ilçe başkanı İsmail Aynacı, Saadet Partisi ilçe başkanı Yaşar İsmail Yıldız, Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmet İşeri ile çok sayıda davetli katıldı.

“AMACIMIZ HİZMET”

Görev değişikliğinden hemen önce konuşan eski başkan Çetin Kocatürk, “Bizim tek amacımız Gölcük'e hizmet. Biz Gölcük’e hizmet için bir ve beraber olmak zorundayız. Toplantımıza tüm siyasi partili davet etmemizin sebebi budur. Ayrı ve gayrı olsun istemiyoruz, katılamayanların muhakkak mazereti vardır” dedi.

“TEŞEKKÜR EDERİM”

Görevi yeni devir alan yeni başkan Yasin Aslan ise, “Bu güne kadar Gölcük Kültür Dernekleri Platformunda görev yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Tüm siyasi partileri davet ettik, fakat sadece CHP, İYİ Parti ve MHP geldi. Biz birleştirici olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM

Başkan Yasin Aslan, Ramazan Korkut, Hüseyin Karakaya, Cezayir Ateş, Selahattin Konakçı.

Bugün 13:29 TSİ - Gündem

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