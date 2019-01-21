Başarılarını kaymakam ile paylaştılar

Saraylı Çocuk evleri Müdürlüğü’nde koruma altında bulunan 3 öğrenci, başarı sevinçlerini kaymakam amcaları ile paylaştı. Takdir ve onur belgesi alan 3 öğrenci, mutluluklarını Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı ziyaret etti. Öğrencileri makamında ağırlayan Altıntaş, ziyaretten dolayı çok memnun kaldığını iletti.
HEDİYE VERDİ
Kaymakam Altıntaş, kendisini ziyaret eden; Doğa Koleji 11. sınıf öğrencisi ve okul birincisi Ali Tukur, Nuh Çimento Mesleki Eğitim Lisesi 9. sınıf öğrencisi Süleyman Kırbaş, , İhsaniye Ticaret Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlker Tokatlı’yı başarılarından dolayı tebrik ederek, hediye verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz