Başarılarını kaymakam ile paylaştılar

Saraylı Çocuk evleri Müdürlüğü’nde koruma altında bulunan 3 öğrenci, başarı sevinçlerini kaymakam amcaları ile paylaştı. Takdir ve onur belgesi alan 3 öğrenci, mutluluklarını Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı ziyaret etti. Öğrencileri makamında ağırlayan Altıntaş, ziyaretten dolayı çok memnun kaldığını iletti.

HEDİYE VERDİ

Kaymakam Altıntaş, kendisini ziyaret eden; Doğa Koleji 11. sınıf öğrencisi ve okul birincisi Ali Tukur, Nuh Çimento Mesleki Eğitim Lisesi 9. sınıf öğrencisi Süleyman Kırbaş, , İhsaniye Ticaret Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlker Tokatlı’yı başarılarından dolayı tebrik ederek, hediye verdi.