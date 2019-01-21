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Başarılarını kaymakam ile paylaştılar

Saraylı Çocuk evleri Müdürlüğü’nde koruma altında bulunan 3 öğrenci, başarı sevinçlerini kaymakam amcaları ile paylaştı.

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Saraylı Çocuk evleri Müdürlüğü’nde koruma altında bulunan 3 öğrenci, başarı sevinçlerini kaymakam amcaları ile paylaştı. Takdir ve onur belgesi alan 3 öğrenci, mutluluklarını Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı ziyaret etti. Öğrencileri makamında ağırlayan Altıntaş, ziyaretten dolayı çok memnun kaldığını iletti.

HEDİYE VERDİ

Kaymakam Altıntaş, kendisini ziyaret eden; Doğa Koleji 11. sınıf öğrencisi ve okul birincisi Ali Tukur, Nuh  Çimento Mesleki Eğitim Lisesi 9. sınıf öğrencisi Süleyman Kırbaş, , İhsaniye Ticaret Lisesi 12. sınıf öğrencisi  İlker Tokatlı’yı başarılarından dolayı tebrik ederek, hediye verdi.

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