Eski dostlar hasret giderdi

Gölcük Hamsi Festivali nedeniyle yeniden bir araya gelme heyecanı yaşayan Trabzon Teknik Makine mezunları, 42 yıl önceki anılarını tazeleme fırsatı buldu. Festivalde eski dostlarını karşısında gören Başkan Çakıroğlu, sevincini gizleyemedi.

“MUTLUYUM”

Arkadaşları ile böyle anlamlı bir günde karşılaşmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu aktaran Çakıroğlu, “Bugün benim en mutlu günüm. 42 yıl önce Trabzon Teknik Lisesi Makine bölümünde beraber okuduğumuz ve mezun olduğumuz dostlarımız Ankara, İstanbul, Bursa, Adapazarı, Yalova’dan geldiler. Kendilerini misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Bizleri ziyaretlerinden ötürü bütün dostlarıma teşekkür ederim” dedi.