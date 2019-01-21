SEDAŞ öğrencilere dergi dağıttı

Kocaeli, Bolu ve Düzce, ve Sakarya’da elektrik dağıtımı yapan Sedaş, bu ilçelerde eğitim gören ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin, enerji konusunda bilinçlenmesini sağlamak adına dergi dağıtımı yaptı. Sedaş’ın, dergi dağıtım çalışmalarını il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile beraber yürüttüğü aktarıldı.

BİLİME TEŞVİK

Sedaş tarafından hazırlanan “Ali’nin Enerji Serüveni” dergisinin ilk sayısının 2017 yılında yayınlandığı, ikinci sayının ise geçtiğimiz karne gününde çocuklara dağıtıldığı kaydedildi. Yetkililer, derginin içeriğinin çocukları bilime teşvik etmek amacıyla hazırlandığını aktardı. Pedagoglar tarafından da incelendiği belirten derginin, tam not aldığı bilgisi verildi. Derginin çocukları hem eğlendirip, hem de bilgilendirmesi amaçlanıyor.