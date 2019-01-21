Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi, insan sağlığına ve doğaya zararlı plastiğin, poşetin kullanımını azaltmak için, üyelerine bez çanta ve file dağıtımı gerçekleştirecek. Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım yaptığı açıklamada, “Tüm projelerde olduğu gibi, insan sağlığı ve doğayı koruma noktasında da Sağlık-Sen olarak; attığımız bu adımlarla, çevreye olan duyarlılığımızı bir kez daha göstererek, farkındalık oluşturmak istedik. Poşet kullanımını azaltarak, çevreci bilinçle hareket ederek, yaptırdığımız bez çantaları ve fileleri üyelerimize ücretsiz olarak dağıtacağız” dedi. Yıldırım, çevreye ve doğaya saygı konusunda da sağlık çalışanlarını daha duyarlı olmaya davet etti.
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Sağlık-Sen’den çevre dostu promosyon
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi, insan sağlığına ve doğaya zararlı plastiğin, poşetin kullanımını azaltmak için, üyelerine bez çanta ve file dağıtımı gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz