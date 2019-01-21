Şeker: 13-0 bize yetmez

AKP Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sezer, önceki gün de ilçede bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan gezi programına Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de katıldı. AKP’li heyet daha sonra ise Giresunlular Derneği’nin gecesine katıldılar. Parti yöneticileri ilk olarak ilçe binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldiler.

“13-0 YAPMAK YETMEZ”

Burada AKP’lilere seslenen milletvekili İlyas Şeker, “Önümüzdeki dönemde de 13 belediyenin tamamı yeniden AK Parti’li olacak. Ama 13-0 bizim için yeterli değil. Bu sonucun üzerine çıkmamız lazım. Asıl hedefimiz oy oranlarımızı artırmaktır. 31 Mart’ta kent genelinde 13-0 olacak. bu başarıyı da oylarımızı artırıp rekor kırarak başaracağız. Bu güne kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

KÖY TURU YAPILDI

AKP’li heyet daha sonra Hamidiye ve Ümmiye köylerine konuk oldu. Ziyaretlerin ardından Gölcük Giresunlular Derneği’nin düzenlemiş olduğu geceye katıldı. Yıllardır Gölcük’te ikamet eden Giresunlular, kongre sarayını doldururken, gecede Ali Yıldırım Sezer Giresunlular ile tek tek görüştü. İlçe başkanı Çetin Seymen ile birlikte masaları gezen Sezer, vatandaşlar ile sohbet etti.