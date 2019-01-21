AKP Gölcük’te yeni icra belirlendi

AKP’de genel merkez tarafından ilçe başkanı olarak atanan Çetin Seymen öncülüğünde oluşturulan yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Kamuoyuna açıklanan icra heyetinde, partinin iki numaralı birimi olan siyasi ve hukuki işler başkanlığına Özge Yakupoğlu getirildi. Teşkilatlanmanın başında ise İbrahim Kılıç yer alacak.

GÖREV DAĞILIMI

Çetin Seymen (İlçe Başkanı)

Özge Yakupoğlu (Siyasi ve Hukuki İşler)

İbrahim Kılıç (Teşkilat Başkanı)

Ziya Yıldız (Seçim İşleri Başkanı)

Mustafa Gürdal (Tanıtım ve Medya Başkanı)

Semih Sofu (Sosyal Politikalar Başkanı)

Nihat Ekiz (Yerel Yönetimler Başkanı)

Gürsel Dursun (Ekonomi İşleri)

Kemal Yavuz (Halkla İlişkiler Başkanı)

Hüseyin Sişman (Mali İşler Sorumlusu)

Ömriye Çınar (İlçe Sekreteri)