Garipoğlu başkan adaylığını açıkladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Gölcük İlçe Başkanı Çağlayan Garipoğlu, 31 Mart seçim sürecinde partisinden Gölcük Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi. Parti genel merkezinin aldığı karar neticesinde örgütlü olunan tüm illerde başkan adaylarının çıkacağını dile getiren Garipoğlu, “Meclis listesi yaparken de ilçe örgütü olarak tek başımıza karar alacağız. Hiçbir parti ile ittifak yapmayacağız. DSP Gölcük İlçe Örgütü üyelerinden gelen talep ve kamuoyunun üzerimdeki baskısı sonucu Gölcük Belediye Başkan adayı olmak için kolları sıvamış durumdayız. Ay sonuna kadar her şey netleşmiş olacak” dedi.