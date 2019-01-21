AKP Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Gün boyu SKM programları kapsamında AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte Darıca’da çeşitli temaslarda bulunan Bıyık, Kazım Karabekir Mahallesi’nde kalabalık ev toplantısında mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini not alan Bıyık, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelere ağırlık vereceklerini söyledi.
Bugün 14:08 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:10 TSİ
Bıyık: Darıca’da hayatı kolaylaştıracağız
AKP Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.
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Bugün 14:08 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz